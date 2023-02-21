Nikita Alekseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Alekseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Alekseev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Alekseev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Alekseev 9 Ocak 2002 tarihinde Lukino, Nizhegorodskaya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Алексеев Никита Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Alekseev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Alekseev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Alekseev'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Alekseev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Alekseev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Alekseev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Alekseev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2022 yılında Nosta

22 Ağustos 2022 yılında Ural 2

Nikita Alekseev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Alekseev şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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