Daniil Arsentjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Arsentjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniil Arsentjev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniil Arsentjev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniil Arsentjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Arsentjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniil Arsentjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Arsentjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Arsentjev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Arsentjev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Arsentjev 25 Şubat 2002 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Арсентьев Даниил Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Arsentjev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Arsentjev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 7 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Daniil Arsentjev'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniil Arsentjev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Arsentjev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniil Arsentjev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Arsentjev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2019 yılında Almaz-Antei

7 Ağustos 2020 yılında Ural 2

17 Ağustos 2022 yılında Volga Uljanovsk

11 Şubat 2023 yılında Ural 2

Daniil Arsentjev kimdir

Daniil Arsentjev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Arsentjev şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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Daniil Arsentjev nereli

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