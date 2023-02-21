Oleg Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Smirnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Smirnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Smirnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Smirnov 1 Ekim 1990 tarihinde Shakhunya, Nizhniy Novgorod Region şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Смирнов Олег Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Smirnov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleg Smirnov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleg Smirnov'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Smirnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Smirnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Smirnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Smirnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Volga NN

1 Ağustos 2010 yılında Khimik

1 Aralık 2010 yılında Volga NN

1 Ocak 2011 yılında FK Kaluga

6 Ağustos 2011 yılında Volga NN

7 Ağustos 2011 yılında FK Novgorod

1 Ekim 2011 yılında Khimik

31 Aralık 2011 yılında FK Novgorod

1 Ocak 2012 yılında Khimik

30 Haziran 2012 yılında FK Novgorod

1 Temmuz 2012 yılında Olimpiets 2

1 Temmuz 2013 yılında Sever Murmansk

3 Temmuz 2014 yılında Volga Tver

15 Temmuz 2015 yılında Tambov

13 Şubat 2019 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2019 yılında Tambov

1 Temmuz 2019 yılında Mordovia

18 Şubat 2020 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2021 yılında Volgar

Oleg Smirnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Smirnov şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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