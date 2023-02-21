Vladislav Bragin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Bragin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Bragin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Bragin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Bragin 25 Ocak 1998 tarihinde Irkutsk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Брагин Владислав Игоревич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Bragin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Bragin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Bragin'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Bragin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Bragin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vladislav Bragin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Bragin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Krasnodar II

1 Mart 2017 yılında Michalovce

1 Temmuz 2018 yılında Slavoj Trebisov

21 Şubat 2019 yılında Ural 2

2 Nisan 2019 yılında AFC Eskilstuna

1 Temmuz 2019 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2022 yılında Volgar

Vladislav Bragin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Bragin şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.