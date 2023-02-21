Denis Tkachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Tkachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Tkachuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Tkachuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Tkachuk 2 Temmuz 1989 tarihinde Belgorod şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ткачук Денис Геннадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Tkachuk Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Tkachuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Tkachuk'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Tkachuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Tkachuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denis Tkachuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Tkachuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Salyut Belgorod

1 Ocak 2014 yılında Gazovik Orenburg

1 Temmuz 2014 yılında KS Samara

1 Temmuz 2015 yılında Zenit

1 Ocak 2016 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2017 yılında KS Samara

19 Ağustos 2019 yılında Rotor Volgograd

24 Ağustos 2020 yılında Orenburg

1 Temmuz 2021 yılında Nizhny Novgorod

19 Ağustos 2022 yılında Kuban

17 Ocak 2023 yılında Volgar

Denis Tkachuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Tkachuk şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Denis Tkachuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya B takımında 13 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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