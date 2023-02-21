Kirill Kosarev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kosarev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Kosarev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Kosarev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Kosarev 1 Ağustos 2001 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Косарев Кирилл Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Kosarev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MG MEDIATOR TRANSFER yapmaktadır. Kirill Kosarev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kirill Kosarev'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kirill Kosarev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kosarini_17/

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Kirill Kosarev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Kosarev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Kosarev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Kosarev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KS 2 Samara

16 Temmuz 2018 yılında Murom

21 Ağustos 2019 yılında Zenit 2 S-Pb

13 Ocak 2020 yılında Murom

27 Temmuz 2020 yılında Rubin Kazan

20 Şubat 2021 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2021 yılında Rubin Kazan

28 Temmuz 2021 yılında Hrv Dragovoljac

16 Ağustos 2021 yılında Rubin Kazan

20 Ağustos 2021 yılında Nizhny Novgorod

20 Şubat 2022 yılında Rubin Kazan

21 Şubat 2022 yılında Volgar

30 Haziran 2022 yılında Rubin Kazan

14 Şubat 2023 yılında Volgar

Kirill Kosarev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Kosarev şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kirill Kosarev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh Krylya Sovetov Samara (-2017)

Rusya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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