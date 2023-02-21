Valeriy Tsarukyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Tsarukyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Tsarukyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Tsarukyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Tsarukyan 12 Kasım 2001 tarihinde Arkhangelskoe, Stavropol Region şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Rusya,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Царукян Валерий Арменович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Tsarukyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valeriy Tsarukyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valeriy Tsarukyan'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Tsarukyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Tsarukyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valeriy Tsarukyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Tsarukyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2019 yılında Din. Stavropol

11 Ocak 2021 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2022 yılında Volgar

30 Haziran 2023 yılında Fakel Voronezh

Valeriy Tsarukyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Tsarukyan şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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