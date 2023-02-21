Aleksey Pavlishin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Pavlishin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Pavlishin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Pavlishin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Pavlishin 5 Eylül 1995 tarihinde Astrakhan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Павлишин Алексей Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Pavlishin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Pavlishin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Aleksey Pavlishin'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Pavlishin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Pavlishin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Pavlishin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Pavlishin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Volgar

18 Temmuz 2017 yılında Smena

1 Temmuz 2018 yılında Volgar

Aleksey Pavlishin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Pavlishin şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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