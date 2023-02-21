Artem Filippov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Filippov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Filippov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Filippov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Filippov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Filippov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Filippov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Filippov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Filippov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Filippov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Filippov 17 Temmuz 1997 tarihinde Barnaul şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Филиппов Артём Евгеньевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Filippov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Filippov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Filippov'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Filippov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Filippov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Filippov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Filippov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Chertanovo

27 Ocak 2016 yılında Amkar II

31 Ağustos 2018 yılında Salyut Belgorod

12 Temmuz 2019 yılında Rodina Moscow

6 Eylül 2021 yılında FC Noah

14 Şubat 2022 yılında Rodina Moscow

25 Ocak 2023 yılında Volgar

Artem Filippov kimdir

Artem Filippov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Filippov şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Artem Filippov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team PFL takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artem Filippov nereli

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