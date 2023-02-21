Aleksandr Bolonin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Bolonin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Bolonin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Bolonin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Bolonin 4 Mart 1991 tarihinde Astrakhan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Болонин Александр Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Bolonin Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Bolonin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 10 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Bolonin'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Bolonin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Bolonin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Bolonin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Bolonin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Volgar-Astrakhan

1 Ocak 2010 yılında Astrakhan

1 Temmuz 2014 yılında Fakel Voronezh

17 Şubat 2015 yılında Astrakhan

10 Temmuz 2015 yılında Volgar

Aleksandr Bolonin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Bolonin şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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