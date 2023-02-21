Vladislav Yampolskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Yampolskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Yampolskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Yampolskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Yampolskiy 1 Kasım 1999 tarihinde Astrakhan şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ямпольский Владислав Константинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Yampolskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Vladislav Yampolskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Vladislav Yampolskiy'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Yampolskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Yampolskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Yampolskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Yampolskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Volgar

24 Temmuz 2020 yılında Kolomna

30 Haziran 2021 yılında Volgar

Vladislav Yampolskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Yampolskiy şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Yampolskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 1 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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