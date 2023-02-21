İvan Khomukha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Khomukha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Khomukha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Khomukha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Khomukha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Khomukha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Khomukha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Khomukha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Khomukha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Khomukha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Khomukha 14 Temmuz 1994 tarihinde Ipatovo, Stavropol Region şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хомуха Иван Викторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Khomukha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Khomukha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Khomukha'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Khomukha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Khomukha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Khomukha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Khomukha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Spartak II

1 Temmuz 2014 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2018 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2019 yılında Rotor Volgograd

1 Ocak 2020 yılında Enisey

1 Temmuz 2020 yılında Volgar

1 Temmuz 2021 yılında Chaika Pes.

7 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2021 yılında KamAZ

9 Şubat 2022 yılında Kuban

24 Ocak 2023 yılında Volgar

İvan Khomukha kimdir

İvan Khomukha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Khomukha şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Stavropol (bis 2007), Spartak Moskau (2007-2010)

İvan Khomukha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Temmuz 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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İvan Khomukha nereli

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