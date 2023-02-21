Aleksandr Butenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Butenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Butenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Butenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Butenko 20 Temmuz 1998 tarihinde Astrakhan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бутенко Александр Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Butenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Butenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Butenko'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Butenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Butenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Butenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Butenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Krasnodar 2

29 Temmuz 2018 yılında Milsami

31 Aralık 2018 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2019 yılında Volgar

30 Haziran 2020 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2020 yılında Volgar

Aleksandr Butenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Butenko şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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