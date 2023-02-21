Danila Vedernikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Vedernikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Vedernikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Vedernikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Vedernikov 6 Haziran 2001 tarihinde Astrakhan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ведерников Данила Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Vedernikov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMS Management yapmaktadır. Danila Vedernikov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danila Vedernikov'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danila Vedernikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Vedernikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Vedernikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Vedernikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2018 yılında Krasnodar II

9 Ağustos 2019 yılında Rostov

14 Ağustos 2020 yılında Volgar

21 Ocak 2022 yılında Rostov

28 Ocak 2022 yılında Kuban

30 Haziran 2022 yılında Rostov

1 Temmuz 2022 yılında Volgar

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Danila Vedernikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Vedernikov şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Danila Vedernikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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