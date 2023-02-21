Danil Lipovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Lipovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danil Lipovoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danil Lipovoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danil Lipovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Lipovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danil Lipovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Lipovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Lipovoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Lipovoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Lipovoy 22 Eylül 1999 tarihinde Kirov şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Липовой Данил Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Lipovoy Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danil Lipovoy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danil Lipovoy'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danil Lipovoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Lipovoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Danil Lipovoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Lipovoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Akademia Dinamo

1 Nisan 2017 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Moskova

23 Ağustos 2019 yılında Orenburg

31 Temmuz 2020 yılında Dinamo Moskova

11 Ağustos 2020 yılında Khimki

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2021 yılında KS Samara

25 Ocak 2023 yılında Volgar

30 Haziran 2023 yılında KS Samara

Danil Lipovoy kimdir

Danil Lipovoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Lipovoy şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Danil Lipovoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danil Lipovoy nereli

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