Danila Kozlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Kozlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Kozlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Kozlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Kozlov 18 Haziran 1997 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Козлов Данила Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Kozlov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Danila Kozlov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danila Kozlov'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danila Kozlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Kozlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Kozlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Kozlov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Sportacademclub

1 Ocak 2017 yılında Orenburg II

1 Temmuz 2017 yılında Avangard Kursk

20 Şubat 2018 yılında Volgar

12 Ocak 2021 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2021 yılında Volgar

30 Haziran 2023 yılında Torpedo Moskau

Danila Kozlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Kozlov şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danila Kozlov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trudovye Rezervy Moskau

Team PFL takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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