Kamil Mullin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Mullin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil Mullin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kamil Mullin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kamil Mullin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Mullin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil Mullin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Mullin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Mullin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Mullin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Mullin 5 Ocak 1994 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Муллин Камиль Шамилевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Mullin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MJ yapmaktadır. Kamil Mullin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kamil Mullin'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil Mullin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Mullin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Kamil Mullin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Mullin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2014 yılında Rubin Kazan

1 Ocak 2015 yılında Sokol Saratov

30 Haziran 2015 yılında Rubin Kazan

25 Ağustos 2015 yılında Sokol Saratov

30 Haziran 2016 yılında Rubin Kazan

18 Ağustos 2016 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2017 yılında Rubin Kazan

22 Şubat 2018 yılında Tyumen

12 Temmuz 2018 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

Kamil Mullin kimdir

Kamil Mullin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Mullin şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lokomotiv Moskau (-12/2011)

Kamil Mullin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 12 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kamil Mullin nereli

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