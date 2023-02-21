Artem Deljkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Deljkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Deljkin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Deljkin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Deljkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Deljkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Deljkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Deljkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Deljkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Deljkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Deljkin 2 Ağustos 1990 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Делькин Артём Валерьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Deljkin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Artem Deljkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Deljkin'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Deljkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Deljkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Deljkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Deljkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Lada-SOK Dimitr.

1 Ocak 2008 yılında FC Togliatti

1 Ağustos 2009 yılında FK Novgorod

31 Aralık 2009 yılında FC Togliatti

1 Ocak 2010 yılında Ak. Dimitrovgrad

2 Ocak 2010 yılında KamAZ

31 Aralık 2010 yılında Akad. Togliatti

1 Ocak 2011 yılında Torpedo Vlad.

30 Haziran 2012 yılında Akad. Togliatti

1 Temmuz 2012 yılında KS Samara

1 Ocak 2015 yılında Tyumen

30 Haziran 2015 yılında KS Samara

1 Temmuz 2015 yılında Gazovik Orenburg

1 Ocak 2017 yılında Tambov

30 Haziran 2017 yılında Orenburg

1 Temmuz 2018 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2019 yılında Enisey

21 Ağustos 2020 yılında Akron Togliatti

1 Temmuz 2022 yılında Volgar

Artem Deljkin kimdir

Artem Deljkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Deljkin şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Artem Deljkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Artem Deljkin nereli

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