Aleksey Gavrilovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Gavrilovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Gavrilovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Gavrilovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Gavrilovich 5 Ocak 1990 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гаврилович Алексей Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Gavrilovich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Aleksey Gavrilovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Gavrilovich'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Gavrilovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lehagavr0501/

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Aleksey Gavrilovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Gavrilovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Gavrilovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Gavrilovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Dinamo Minsk II

1 Temmuz 2010 yılında Dinamo Minsk

12 Mart 2012 yılında Naftan

31 Aralık 2012 yılında Dinamo Minsk

31 Ocak 2013 yılında Gomel

6 Ağustos 2015 yılında FK Slutsk

29 Ocak 2016 yılında Belshina

29 Temmuz 2016 yılında Dynamo Brest

23 Temmuz 2018 yılında Dinamo Minsk

16 Ocak 2020 yılında Okzhetpes

19 Şubat 2021 yılında Neman Grodno

1 Temmuz 2021 yılında Chaika Pes.

1 Temmuz 2022 yılında Volgar

Aleksey Gavrilovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Gavrilovich şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksey Gavrilovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Volna Pinsk, Dinamo Minsk (bis 10/2008)

Belarus U23 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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