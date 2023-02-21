Danila Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Smirnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Smirnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Smirnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Smirnov 7 Haziran 2001 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Смирнов Данила Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Smirnov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Danila Smirnov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danila Smirnov'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danila Smirnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Smirnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Smirnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Smirnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KS 2 Samara

1 Temmuz 2018 yılında KS Samara II

1 Ağustos 2020 yılında KS Samara

13 Temmuz 2022 yılında Volgar

Danila Smirnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Smirnov şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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