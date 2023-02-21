Artur Gilyazetdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Gilyazetdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Gilyazetdinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Gilyazetdinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Gilyazetdinov 10 Mart 1995 tarihinde Kazan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гилязетдинов Артур Гусманович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Gilyazetdinov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Gilyazetdinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Artur Gilyazetdinov'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Gilyazetdinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Gilyazetdinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Gilyazetdinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Gilyazetdinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Anzhi-Yunior

1 Ocak 2018 yılında Neftekhimik

20 Şubat 2020 yılında Tyumen

1 Temmuz 2021 yılında Volgar

Artur Gilyazetdinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Gilyazetdinov şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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