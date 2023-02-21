Denis Talalay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Talalay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Talalay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Talalay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Talalay 10 Şubat 1992 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Талалай Денис Максимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Talalay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Talalay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Talalay'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Talalay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Talalay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Talalay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Talalay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Stolitsa Moskau

15 Ağustos 2013 yılında MITOS

31 Temmuz 2015 yılında MIKA Aschtarak

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

19 Ağustos 2016 yılında Zenit Izhevsk

1 Temmuz 2017 yılında Khimki

17 Şubat 2019 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2019 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2021 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2022 yılında Volgar

Denis Talalay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Talalay şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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