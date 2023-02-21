İlya Rashchenya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Rashchenya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Rashchenya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Rashchenya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Rashchenya 27 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ращеня Илья Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Rashchenya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polina Lelchuk yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İlya Rashchenya'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Rashchenya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rashenya17/

İlya Rashchenya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Rashchenya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Rashchenya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Rashchenya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Zvezda-BGU

1 Mart 2019 yılında Inkomsport

30 Nisan 2019 yılında Energetik-BGU

30 Temmuz 2019 yılında Smolevichi

31 Aralık 2019 yılında Energetik-BGU

13 Ocak 2020 yılında Smolevichi

16 Eylül 2020 yılında FK Slutsk

8 Temmuz 2021 yılında Volgar

İlya Rashchenya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Rashchenya şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

İlya Rashchenya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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