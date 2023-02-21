Nikita Pechenkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Pechenkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Pechenkin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Pechenkin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita Pechenkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Pechenkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Pechenkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Pechenkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Pechenkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Pechenkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Pechenkin 16 Haziran 1997 tarihinde Yuzhnouralsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Печенкин Никита Андреевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Pechenkin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Pechenkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Pechenkin'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Pechenkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Pechenkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Pechenkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Pechenkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Chelyabinsk

1 Ocak 2014 yılında S. Korkino

30 Haziran 2014 yılında Chelyabinsk

1 Temmuz 2021 yılında Volgar

Nikita Pechenkin kimdir

Nikita Pechenkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Pechenkin şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Pechenkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team PFL takımında 14 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikita Pechenkin nereli

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