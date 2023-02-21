Roman Loktionov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Loktionov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Loktionov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Loktionov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Loktionov 19 Haziran 1985 tarihinde Maikop, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Локтионов Роман Геннадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Loktionov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Loktionov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Roman Loktionov'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Loktionov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Loktionov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Loktionov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Loktionov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında O. Volgograd

1 Ocak 2007 yılında Volgar-Gazprom

1 Temmuz 2015 yılında Tyumen

14 Şubat 2017 yılında FK Sochi

16 Temmuz 2017 yılında Zorkiy

1 Temmuz 2018 yılında Volgar

Roman Loktionov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Loktionov şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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