Aleksandr Nosov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Nosov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Nosov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Nosov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Nosov 6 Haziran 1995 tarihinde Belgorod şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Носов Александр Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Nosov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Nosov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Nosov'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Nosov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Nosov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Nosov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Nosov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Salyut Belgorod

27 Şubat 2014 yılında Avangard Kursk

1 Temmuz 2016 yılında Luch Vladivostok

29 Ocak 2019 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2019 yılında Luch

24 Ağustos 2020 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2021 yılında SKA Khabarovsk

17 Şubat 2022 yılında Volgar

Aleksandr Nosov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Nosov şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Nosov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Salyut Belgorod (bis 6/2012)

Rusya U19 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 22 numaralı formasıyla 10 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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