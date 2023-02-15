Otto Lindell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Lindell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otto Lindell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otto Lindell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otto Lindell 16 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otto Lindell Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linus Jacobsson yapmaktadır. Otto Lindell, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Otto Lindell'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Otto Lindell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Otto Lindell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otto Lindell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otto Lindell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sylvia

30 Kasım 2021 yılında Norrköping U19

15 Nisan 2022 yılında Norrköping

1 Ağu 2022 yılında Sylvia

30 Kasım 2022 yılında Norrköping

Otto Lindell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otto Lindell şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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