Pablo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Martinez 22 Şubat 1998 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Martínez Andrés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Martinez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 17 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Pablo Martinez'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Pablo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pablo Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Alcorcón Juv.A

1 Temmuz 2017 yılında AD Alcorcón B

1 Temmuz 2018 yılında Alcorcón

16 Ağu 2018 yılında UD Sanse

30 Haziran 2019 yılında Alcorcón

5 Temmuz 2019 yılında Atl. Levante

17 Temmuz 2020 yılında Levante

2 Ekim 2020 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2021 yılında Levante

14 Ocak 2022 yılında SD Huesca

30 Haziran 2022 yılında Levante

Pablo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Martinez şuan Levante takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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