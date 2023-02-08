Richard Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Rios 2 Haziran 2000 tarihinde Vegachí şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Richard Ríos Montoya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Rios Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cala Sports yapmaktadır. Richard Rios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Rios'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Richard Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Flamengo

21 Haziran 2021 yılında Mazatlán FC

30 Haziran 2022 yılında Flamengo

4 Ağu 2022 yılında Guarani

Richard Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Rios şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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