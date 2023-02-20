Sean Okoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Okoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sean Okoli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sean Okoli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sean Okoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Okoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sean Okoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Okoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Okoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Okoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Okoli 3 Şubat 1993 tarihinde Federal Way, Washington şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Sean Ugochukwu Okoli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Okoli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sean Okoli'nin Orange County SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sean Okoli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AskAboutUgo

http://www.instagram.com/askaboutugo/

Sean Okoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Okoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Sean Okoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Okoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Seattle Academy

1 Ağustos 2011 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2012 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2012 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2013 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2013 yılında Demon Deacons

9 Ocak 2014 yılında Seattle

10 Haziran 2014 yılında OC Blues FC

14 Haziran 2014 yılında Seattle

19 Ocak 2015 yılında New England

24 Şubat 2016 yılında Cincinnati

5 Aralık 2016 yılında New York City

27 Mart 2018 yılında Landskrona

3 Temmuz 2018 yılında New York City

4 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

13 Ağustos 2018 yılında FK Jerv

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Saalfelden

19 Şubat 2020 yılında Orange County

24 Şubat 2021 yılında Bold FC

5 Ağustos 2021 yılında Orange County

Sean Okoli kimdir

Sean Okoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Okoli şuan Orange County SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Sean Okoli nereli

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