Seth Amoateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Amoateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seth Amoateng kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seth Amoateng ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seth Amoateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Amoateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seth Amoateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seth Amoateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seth Amoateng 10 Ekim 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seth Amoateng Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seth Amoateng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 2 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Seth Amoateng'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seth Amoatengboyu ve yaşı kaç

Seth Amoateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seth Amoateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Seth Amoateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seth Amoateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Accra Lions

27 Ağu 2019 yılında NK Rudes

6 Şubat 2020 yılında Accra Lions

7 Şubat 2020 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2020 yılında Accra Lions

2 Eylül 2020 yılında Hrv Dragovoljac

27 Ağu 2021 yılında Mlad. Petrinja

1 Aralık 2021 yılında Hrv Dragovoljac

23 Şubat 2022 yılında NK Vodice

31 Mayıs 2022 yılında Hrv Dragovoljac

Seth Amoateng kimdir

Seth Amoateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seth Amoateng şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Seth Amoateng nereli

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