Mario Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Maric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Maric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Maric 25 Mayıs 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Marić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Maric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Maric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Maric'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Maric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Maric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Maric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Maric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2016 yılında NK Inter Z. U19

10 Ağu 2018 yılında Hrv Dragovoljac

9 Ağu 2019 yılında NK Rudes

28 Ocak 2021 yılında Hrv Dragovoljac

Mario Maric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Maric şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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