Branimir Cavar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branimir Cavar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branimir Cavar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branimir Cavar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branimir Cavar 18 Şubat 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Branimir Ćavar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branimir Cavar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branimir Cavar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Branimir Cavar'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Branimir Cavar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branimir Cavar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branimir Cavar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branimir Cavar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2021 yılında Mlad. Petrinja

29 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

Branimir Cavar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branimir Cavar şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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