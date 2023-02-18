Antonio Peric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Peric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Peric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Peric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Peric 28 Ağu 2003 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Perić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Peric Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Peric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Peric'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Peric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Peric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Antonio Peric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Peric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2020 yılında Lokomotiva U19

9 Ağu 2021 yılında Dragovoljac U19

1 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

Antonio Peric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Peric şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.