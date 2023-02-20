Shane Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shane Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shane Oneill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shane Oneill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shane Oneill 2 Eylül 1993 tarihinde Midleton şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Shane Edward O'Neill şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shane Oneill Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shane Oneill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 22 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Shane Oneill'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Shane Oneill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shane Oneill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shane Oneill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shane Oneill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Haziran 2012 yılında Colorado

1 Ağustos 2015 yılında Apol. Limassol

31 Ağustos 2015 yılında Mouscron

31 Aralık 2015 yılında Apol. Limassol

1 Şubat 2016 yılında Cambridge Utd.

30 Haziran 2016 yılında Apol. Limassol

31 Ağustos 2016 yılında NAC Breda

30 Haziran 2017 yılında Apol. Limassol

21 Ağustos 2017 yılında Excelsior

10 Temmuz 2018 yılında Orlando

14 Ocak 2020 yılında Seattle

22 Aralık 2021 yılında Toronto

Shane Oneill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shane Oneill şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Shane Oneill Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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