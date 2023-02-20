Sondre Vestbo Kyllingstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Vestbo Kyllingstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Vestbo Kyllingstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Vestbo Kyllingstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Vestbo Kyllingstad 12 Nisan 1997 tarihinde Kleppe şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sondre Vestbø Kyllingstad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Vestbo Kyllingstad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 30 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Sondre Vestbo Kyllingstad'nin Bryne FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sondre Vestbo Kyllingstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Vestbo Kyllingstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sondre Vestbo Kyllingstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Vestbo Kyllingstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2020 yılında Egersund

30 Haziran 2020 yılında Bryne FK

6 Nisan 2022 yılında Sola FK

31 Aralık 2022 yılında Bryne FK

Sondre Vestbo Kyllingstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Vestbo Kyllingstad şuan Bryne FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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