Tobias Anker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Anker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Anker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Anker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Anker 6 Mart 2001 tarihinde Herning şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Pajbjerg Anker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Anker Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Tobias Anker, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Anker'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobias Anker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Anker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Anker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Anker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Midtjylland U19

19 Ağu 2020 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2022 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2022 yılında Vendsyssel FF

Tobias Anker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Anker şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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