Tobias Anker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Anker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Anker kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobias Anker ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tobias Anker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Anker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Anker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Anker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Anker 6 Mart 2001 tarihinde Herning şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Pajbjerg Anker şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Anker Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Tobias Anker, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Anker'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobias Ankerboyu ve yaşı kaç

Tobias Anker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Anker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Tobias Anker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Anker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Midtjylland U19

19 Ağu 2020 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2022 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2022 yılında Vendsyssel FF

Tobias Anker kimdir

Tobias Anker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Anker şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Herning KFUM, Hammerum IF, Herning Fremad

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tobias Anker nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Mathias Kisum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Kisum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mathias Kisum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Kisum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bernardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bernardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Mohr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Mohr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Mohr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Mohr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Romeu Abazaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeu Abazaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Romeu Abazaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeu Abazaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları