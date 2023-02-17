Nicolai Vistisen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Vistisen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolai Vistisen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolai Vistisen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolai Vistisen 1 Mayıs 2002 tarihinde Vejen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolai Vistisen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Nicolai Vistisen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolai Vistisen'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolai Vistisen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolai Vistisen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolai Vistisen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolai Vistisen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Esbjerg fB Alty

1 Temmuz 2019 yılında Esbjerg fB U19

18 Ağu 2020 yılında Esbjerg fB

24 Ağu 2021 yılında Vendsyssel FF

Nicolai Vistisen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolai Vistisen şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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