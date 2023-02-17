Tiemoko Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiemoko Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiemoko Konate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiemoko Konate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiemoko Konate 3 Mart 1990 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Tiémoko Konaté şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiemoko Konate Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tiemoko Konate, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 29 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tiemoko Konate'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tiemoko Konate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiemoko Konate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tiemoko Konate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiemoko Konate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2012 yılında Sparta Praha B

30 Haziran 2013 yılında Africa Sports

1 Temmuz 2013 yılında Sparta Prag

14 Şubat 2018 yılında Mlada Boleslav

29 Ocak 2019 yılında Vendsyssel FF

Tiemoko Konate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiemoko Konate şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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