Lasse Steffensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Steffensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasse Steffensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasse Steffensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasse Steffensen 27 Ağu 1996 tarihinde Pandrup şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasse Steffensen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BWM Fodbold yapmaktadır. Lasse Steffensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lasse Steffensen'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasse Steffensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasse Steffensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasse Steffensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasse Steffensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Jammerbugt FC

1 Temmuz 2019 yılında Vendsyssel FF

Lasse Steffensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasse Steffensen şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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