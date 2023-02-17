Ayo Simon Okosun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayo Simon Okosun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayo Simon Okosun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayo Simon Okosun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayo Simon Okosun 21 Temmuz 1993 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Danimarka,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayo Simon Okosun Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME PERFORMER MANAGEMENT yapmaktadır. Ayo Simon Okosun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ayo Simon Okosun'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ayo Simon Okosun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayo Simon Okosun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayo Simon Okosun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayo Simon Okosun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Akademisk U19

1 Temmuz 2012 yılında Akademisk BK

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

14 Kasım 2014 yılında Grosseto

17 Temmuz 2015 yılında Vendsyssel FF

8 Temmuz 2017 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland

24 Ağu 2019 yılında AC Horsens

31 Temmuz 2020 yılında Midtjylland

5 Ekim 2020 yılında Odense BK

31 Ocak 2023 yılında Vendsyssel FF

Ayo Simon Okosun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayo Simon Okosun şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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