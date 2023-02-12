Toni Kroos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Kroos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toni Kroos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toni Kroos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Toni Kroos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Kroos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Toni Kroos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Kroos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Kroos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Kroos 4 Ocak 1990 tarihinde Greifswald şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Kroos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Toni Kroos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 17 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Toni Kroos'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Toni Kroos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ToniKroos

http://www.instagram.com/toni.kr8s/

http://www.facebook.com/ToniKroos

Toni Kroosboyu ve yaşı kaç

Toni Kroos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Toni Kroos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 80.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Toni Kroos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Kroos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında H. Rostock Alt.

1 Temmuz 2004 yılında H. Rostock U17

1 Temmuz 2006 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2007 yılında Bayern

31 Ocak 2009 yılında Leverkusen

30 Haziran 2010 yılında Bayern

17 Temmuz 2014 yılında Real

Toni Kroos kimdir

Toni Kroos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Kroos şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Toni Kroos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya takımında 8 numaralı formasıyla 3 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 106 maçta 17 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 27 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 18 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Toni Kroos nereli

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