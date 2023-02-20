Tony Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Rocha 21 Ağustos 1993 tarihinde Spring, Texas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belize,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Rocha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tony Rocha'nin Orange County SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tony Rocha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/t.rocha16/

Tony Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tony Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tony Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Tulsa Hurricane

1 Mayıs 2012 yılında Austin Aztex

1 Ağustos 2012 yılında Tulsa Hurricane

1 Mayıs 2014 yılında Tulsa Athletics

1 Ağustos 2014 yılında Tulsa Hurricane

9 Mart 2015 yılında Austin Aztex

15 Ekim 2015 yılında Orlando City B

4 Ağustos 2016 yılında Orlando

17 Nisan 2017 yılında Orlando City B

30 Kasım 2017 yılında Orlando

6 Nisan 2018 yılında St. Louis FC

15 Nisan 2018 yılında Orlando

12 Aralık 2018 yılında New York City

18 Şubat 2022 yılında Orange County

Tony Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Rocha şuan Orange County SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tony Rocha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Klein Oak High School, Houston Texans

Belize takımında 16 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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