Yuri Gorshkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Gorshkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Gorshkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Gorshkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Gorshkov 13 Mart 1999 tarihinde Kondapoga, Karelia Republic şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Горшков Юрий Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Gorshkov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Yuri Gorshkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Yuri Gorshkov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yuri Gorshkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Gorshkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuri Gorshkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Gorshkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Chertanovo

1 Ağustos 2020 yılında KS Samara

Yuri Gorshkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Gorshkov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Yuri Gorshkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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