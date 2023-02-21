Yuri Kirillov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Kirillov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Kirillov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuri Kirillov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuri Kirillov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Kirillov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Kirillov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Kirillov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Kirillov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Kirillov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Kirillov 19 Ocak 1990 tarihinde Ufa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кириллов Юрий Вячеславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Kirillov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuri Kirillov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 9 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Yuri Kirillov'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuri Kirillov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Kirillov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuri Kirillov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Kirillov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Sportacademclub

1 Ocak 2008 yılında Orel

31 Aralık 2008 yılında Sportacademclub

1 Ocak 2009 yılında Khimki

1 Ocak 2010 yılında Dinamo Moskova

11 Ocak 2010 yılında Alania

31 Aralık 2010 yılında Dinamo Moskova

1 Ocak 2011 yılında KS Samara

31 Aralık 2011 yılında Dinamo Moskova

1 Ocak 2012 yılında Ural

30 Haziran 2012 yılında Dinamo Moskova

2 Ağustos 2012 yılında Ufa

31 Aralık 2012 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2013 yılında Ural

1 Ocak 2014 yılında Atlantas

1 Temmuz 2014 yılında Khimki

1 Temmuz 2015 yılında KamAZ

31 Ağustos 2016 yılında Dinamo SPb

1 Ocak 2017 yılında Olimpiets

9 Şubat 2018 yılında KamAZ

Yuri Kirillov kimdir

Yuri Kirillov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Kirillov şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Yuri Kirillov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuri Kirillov nereli

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