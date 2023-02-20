Abbas Al Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbas Al Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbas Al Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abbas Al Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abbas Al Hassan 14 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abbas bin Sadiq bin Nasser Al-Hassan/ عباس الحسن şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abbas Al Hassan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abbas Al Hassan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Abbas Al Hassan'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abbas Al Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abbas Al Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abbas Al Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abbas Al Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Fateh

Abbas Al Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abbas Al Hassan şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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