Abdallah Ndour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Ndour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Ndour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Ndour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Ndour 20 Aralık 1993 tarihinde Rufisque şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Ndour Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Abdallah Ndour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Abdallah Ndour'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdallah Ndour Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdallah Ndour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Ndour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Ndour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2012 yılında FC Metz

28 Temmuz 2014 yılında R. Strasbourg

30 Haziran 2015 yılında FC Metz

7 Temmuz 2015 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2020 yılında FC Sochaux

Abdallah Ndour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Ndour şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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