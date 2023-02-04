Valentin Henry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Henry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Henry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Henry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Henry 18 Eylül 1993 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Henry Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Valentin Henry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valentin Henry'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Henry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valhenry_/

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Valentin Henry Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Henry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Valentin Henry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Henry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Brest B

1 Temmuz 2016 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2019 yılında Rodez AF

1 Temmuz 2021 yılında FC Sochaux

Valentin Henry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Henry şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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