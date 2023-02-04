Saad Agouzoul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Agouzoul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Agouzoul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Agouzoul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Agouzoul 10 Ağu 1997 tarihinde Marrakech şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı سعد اغوزول şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Agouzoul Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MY ELEVEN CONSULTING yapmaktadır. Saad Agouzoul, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saad Agouzoul'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saad Agouzoul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agouzoulsaad/

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Saad Agouzoul Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saad Agouzoul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Saad Agouzoul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Agouzoul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2017 yılında Kawkab Marrak.

11 Temmuz 2019 yılında LOSC Lille B

1 Ağu 2020 yılında Mouscron

30 Haziran 2021 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

Saad Agouzoul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Agouzoul şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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