Daylam Meddah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daylam Meddah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daylam Meddah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daylam Meddah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daylam Meddah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daylam Meddah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daylam Meddah

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daylam Meddah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daylam Meddah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daylam Meddah 6 Ekim 2002 tarihinde Montivilliers şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daylam Meddah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daylam Meddah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daylam Meddah'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daylam Meddahboyu ve yaşı kaç

Daylam Meddah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daylam Meddah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Daylam Meddah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daylam Meddah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Le Havre B

11 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

Daylam Meddah kimdir

Daylam Meddah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daylam Meddah şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Daylam Meddah nereli

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